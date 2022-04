Milan-Juventus, le pagelle bianconere: Pogba opaco, Chiellini gladiatore

NETO 6,5

Due, tre ottimi interventi. Decisivo.



RUGANI 6

A volte timido, qualche rilancio non è dei migliori. Ma tiene.



BARZAGLI 6

Buono nelle marcature e nei rilanci, non ai livelli di Bonucci. Costante.





CHIELLINI 6,5

Lotta come sa, davanti ha un centravanti che non puoi lasciare solo un secondo. Serata molto problematica, ma se la cava.



LICHTSTEINER 5

Tappato in partenza e non dà nemmeno una grossa mano a chi gli sta dietro.



LEMINA 6

Nullo o quasi. Travolto dal pressing dei suoi colleghi bianconeri. Mette lo zampino nel gol di Morata.



HERNANES 5

Si fa notare solo quando, nella ripresa, anticipa Bacca in area. Impalpabile.



POGBA 5,5

L'unico che prova ad accendere la squadra. Ma con risultati modesti.



EVRA 5

Arrivano tutti dalla sua parte e crolla presto.



DYBALA 5,5

Si accende a intermittenza, ma non basta.



MANDZUKIC 5

Gli arriva poco, quel poco lo brucia. Imbarazzante.



ALEX SANDRO 6

Tiene basso Calabria. Pericoloso.



CUADRADO 6

Allegri punta sulla sua corsa e suo estro. Ed ha ragione



MORATA 7

Entra e segna, la Coppa Italia è sua.



ALLEGRI 5,5

Sorpreso dal Milan, ci mette un po' a cambiare. Juve quasi irriconoscibile.

