Inter-Fiorentina 0-0 Diretta Le formazioni ufficiali: Conte schiera il tridente con Sanchez

Ultimo aggiornamento: 20:42

La sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri giungono a questa fase della competizione dopo avere sconfitto il Cagliari col punteggio di 4-1 nel turno precedente, e inseguono la conquista del trofeo dal 2011; i viola, invece, hanno già giocato tre incontri nell'edizione della Coppa Italia in corso, sconfiggendo nell'ordine Monza, Cittadella e Atalanta.(3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez; 10 Lautaro, 9 Lukaku. All. Conte(3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 5 Badelj, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 38 Vlahovic. All. Iachini