Euro 2020, ecco i nomi dei 33 pre-convocati di Mancini: c'è anche Raspadori

Si avvicinano gli Europei di calcio, e il ct della nazionale Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per il torneo. Primo test il 28 maggio prossimo - alla Sardegna Arena di Cagliari - contro San Marino. Tra i nomi dei giocatori spicca anche quello di Giacomo Raspadori - l'attaccante del Sassuolo alla sua prima convocazione - e Marco Verratti, infortunato ed in dubbio per la fase finale di Euro 2020. Di seguito l'elenco dei 33 convocati diffuso dalla Figc.

APPROFONDIMENTI NAZIONALE Mancini, prolungato fino al 2026 il contratto con la Nazionale:... EURO 2020 Gravina (Figc): «Mancini? Lavoriamo per il rinnovo. Sì... VERSO EURO2020 Italia, il siero della speranza. Oggi il vaccino per gli Azzurri di... CALCIO Euro 2020, Valentina Vezzali: «Ospitare le partite è un... IL FOCUS Euro 2020, ecco la Coppa. Martedì il trofeo in tour per le vie...

I pre-convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Euro 2020, a rischio la partecipazione di Verratti: stagione al Psg finita per lui

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).