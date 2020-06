Campodarsego promosso in serie C: sarà derby col Padova

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi per decidere il futuro dei vari campionati (in foto Gravina) e delle prossime stagioni, ha deciso. Se il Vicenza festeggia il ritorno in Serie B (insieme a Monza e Reggina), spazio in Serie C per il Campodarsego, prima volta della storia, che con Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo puó stappare la bottiglia buona per il passaggio in Lega Pro. In Serie D ci saranno comunque le retrocessioni, con le ultime quattro che comunque torneranno in Eccellenza.



Festa provvisoria per molte squadre, con la conferma delle prime in classifica promosse da parte della FIGC, anche se serve il passaggio per la FIGC Veneto e per la Lega Nazionale Dilettanti per l’ufficialitá, Lega che si dovrebbe dunque riunire Giovedí prossimo. Difficile che ci siano cambi di decisione in questa ultima riunione, ma ovviamente si aspetta il sí definitivo in tutto il territorio.



Promozioni dunque in Serie D per Sona Calcio e Union San Giorgio – Sedico, mentre in Eccellenza passerebbero le vincitrici dei quattro gironi, Pescantina Settimo, Fc Bassano 1903, San Giorgio in Bosco e l’Opitergina.



A cascata poi saranno promosse tutte le varie formazioni che hanno vinto i campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, mentre bisognerá attendere per quanto riguarda le retrocessioni, con la indicazione del momento che indicano il blocco.



Una festa ancora rinviata, ma sempre piú sicura: i tifosi attendono con ansia, anche se c’è chi si prepara per la prossima stagione: la voglia di calcio è tanta, anche tra i dilettanti, la progettazione è d’obbligo.









