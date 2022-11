Allegri non si fida del Verona: «Paredes e Kean recuperati, su Valhovic valuteremo. Napoli? Campionato straordinario»

L’infermeria si svuota ma Vlahovic tiene Juve e Serbia con il fiato sospeso. L’attaccante è ancora alle prese con la recidiva di pubalgia che lo ha condizionato pesantemente nell’ultimo periodo, in forte dubbio le ultime due partite prima della pausa con la maglia della Juventus e anche i Mondiali. «Dusan soffre di un’infiammazione, tendinea/pubalgica, chiamatela come vi pare. Ieri ha corso ed è andato meglio, oggi valuteremo se sarà a disposizione magari in panchina»

CONSAPEVOLEZZA «Dopo l’Inter abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia ma già dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Il Verona nelle ultime 5 partite ha battuto 3 volte la Juventus, e non merita la classifica che ha. Starà a noi giocare una partita al pari loro dal punto di vista fisico, serve una prova tosta».

RECUPERI «Perin gioca. Quelli recuperati sicuri sono Paredes e Kean ma non è detto che giochino dall’inizio. Di Maria difficilmente ha 90′ nelle gambe, più probabile mezz’ora. McKennie è da valutare, Chiesa è rientrato ma finché il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento può avere un po’ di fastidio, ma fa parte del percorso rieducativo in campo».

DANILO VICE CAPITANO «Ho parlato con Cuadrado che come gerarchie è il vice, dopo Bonucci, che rimane capitano quando gioca. Cuadrado ultimamente si innervosiva troppo, gli ho detto che è meglio che Danilo faccia il capitano, era più sereno e Juan ha accettato la scelta con tranquillità e serenità. Anche se in linea gerarchica doveva esserci Alex Sandro dietro, ma anche a lui andava bene Danilo».

NAPOLI IN FUGA «Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuna squadra avrà la possibilità di avvicinarsi. Noi pensiamo ad un passo alla volta, domani abbiamo il Verona, poi tra quattro giorni la Lazio e poi penseremo a recuperare energie».

SOSTA «Lavoreremo fino al 18 con i 3 giocatori che rimarranno. Poi ci fermeremo fino al 6 e dal 6 rientreremo tutti. Da lì inizierà una preparazione con delle amichevoli che ci porterà fino al 22/23. Poi riprenderemo dopo Natale e gli altri arriveranno in base a quando escono dal Mondiale»