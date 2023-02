Tifoso ha un malore allo stadio, Como-Frosinone sospesa per i soccorsi. La curva ritira gli striscioni

Momenti di paura nel corso di Como-Frosinone. La partita di Serie B è stata sospesa al 23' della ripresa a causa del malore di un tifoso. Il ragazzo, un 23enne sostenitore della squadra di casa, si trovava in curva quando si è improvvisamente accasciato al suolo. A quel punto un altro tifoso ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo chiedendo aiuto.

L'arbitro Manganiello ha sospeso il match (con il risultato sullo 0-2 per il Frosinone), mentre un'ambulanza ha raggiunto il tifoso per prestargli soccorso. Dopo 25 minuti la partita è ripresa. I tifosi del Como hanno ritirato gli striscioni e sospeso i cori in segno di rispetto per il giovane, le cui condizioni sarebbero ancora molto serie.

Anche un altro tifoso, nel tentativo di soccorrere il ragazzo colto da malore, si sarebbe fatto male cadendo dagli spalti: per lui solo un trauma al volto. Il brutto pomeriggio "Senigaglia" si è concluso con la vittoria del Frosinone con i gol di Mazzitelli e Caso.