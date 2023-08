Claudio Marchisio e il post dall'ospedale: «Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute»

«Mai sottovalutare i sintomi. Meglio fare un controllo in più». Claudio Marchisio sta bene.

Il ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano aveva fatto preoccupare. Quella a foto dal lettino (con tanto di braccialetto e beccuccio al braccio per i prelievi) avevano lasciato senza parole.

Il post su Instagram

In un post su Instagram l'ex calciatore della Juve spiega cosa è successo: «Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa ❤️ Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute».