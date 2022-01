Chiesa, lesione al crociato anteriore: stagione finita per l'attaccante della Juve e della Nazionale

Stagione finita per Federico Chiesa. L’infortunio contro la Roma ha confermato i timori a caldo: l’attaccante della Juventus e della Nazionale ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro e “gli accertamenti diagnostici eseguiti quest mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore”, come riportato dalla stessa società bianconera in una nota diffusa pochi minuti fa. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni: per il giocatore si profilano almeno 4 mesi di stop.

APPROFONDIMENTI LO STOP Roma-Juve, Chiesa infortunato esce dal campo SERIE A Roma choc: da 3-1 a 3-4, all'Olimpico passa la Juve. L'ex... I VOTI Roma-Juve, le pagelle: Ibanez fa i conti con le sue amnesie (5),...

Stagione dunque finita e il ct della Nazionale Roberto Mancini perde una pedina fondamentale in vista delle qualificazioni Mondiali.