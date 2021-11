Chiesa out fino al 2022 per una lesione al bicipite femorale: «Starò fuori per un po'»

Non preoccupa solo la classifica, altri guai per Max Allegri con le visite in mattinata al JMedical di tre giocatori della Juventus. «Per un po’ dovró stare fermo», conferma Federico Chiesa ai tifosi dopo i test strumentali, zoppicando vistosamente. La lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra accusata contro l'Atalanta lo terrà fuori fin dopo la sosta natalizia.

Pessima notizia per i bianconeri che però in attacco hanno appena ritrovato Dybala. Niente Salernitana nemmeno per McKennie, out contro l’Atalanta per una distorsione al ginocchio destro con tempi di recupero ancora da valutare. Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio. Mentre Pellegrini ha accusato un leggero fastidio in rifinitura, prima della partita di ieri contro i bergamaschi, per lui visita di controllo.