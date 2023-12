Luigi Cherubini (Roma Primavera) commenta un meme choc su Giulia Cecchettin. ​Lui si difende: «Mi hanno hackerato»

Luigi Cherubini (19 anni), calciatore della Roma Primavera recentemente promosso da José Mourinho in prima squadra e fatto esordire nel calcio dei grandi contro lo Slavia Praga, tagga due persone sotto a un post choc su Threads, il nuovo social di Meta, su Giulia Cecchettin. “Il figlio di San Basilio”, così lo ha ribattezzato lo Special One, ha taggato due persone (presumibilmente suoi amici o conoscenti) in risposta a un meme che raffigura la ragazza vittima di femminicidio uccisa lo scorso 1° dicembre e un sacco dell’immondizia.

Il post choc su Giulia Cecchettin

Nessun commento, nessuna emoji, solo il tag a due account.

Il post risale alla notte tra il 21 e il 22 dicembre, il club interpellato ha rivelato che il calciatore è stato vittima di hackeraggio e che non riesce più ad accedere ai suoi profili social.

Il profilo Threads

A breve proverà a ripristinare la situazione (il profilo Threads è stato cancellato) e pubblicherà un post per dissociarsi da quanto avvenuto. Intanto, però, è montata l’indignazione social di utenti e tifosi della Roma che in decine lo hanno criticato auspicando seri provvedimenti da parte del club; «Una società che promuove costantemente la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non può permettere né tollerare un comportamento di questo genere da parte dei suoi calciatori», scrive una tifosa.

Il chiarimento su Instagram»

«Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelero contro questa violazione in tutte le forme possibili», lo ha scritto su Instagram Luigi Cherubini.