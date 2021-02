Chelsea, Tuchel: «Non bevo, ma se battiamo il Tottenham mi farò un gin tonic»

Per Thomas Tuchel stasera alle 21 sarà il primo derby di Londra contro il Tottenham. In conferenza stampa il neo allenatore del Chelsea però è sembrato rilassato e ha provato a stemperare la tensione: «Cosa mangio quando voglio festeggiare dopo una vittoria? Amo la pizza e gli spaghetti alla bolognese. Provo a essere vegetariano, ma non sono vegano, alcuni giorni è facile e altri no. Quando ho davanti un piatto di pasta alla bolognese, dimentico di esserlo. Se vincessimo potrei prendere un gin tonic al posto della birra. E io non sono un amante di birra né di vino. Il mio consumo di alcolici è pari allo zero, ma ci divertiremmo lo stesso».

APPROFONDIMENTI CALCIO Premier League: vincono Klopp e Tuchel. Liga: Simeone è a +10.... LE TRATTATIVE Chelsea, esonerato Lampard: ecco Tuchel e non Allegri

Chelsea, esonerato Lampard: ecco Tuchel e non Allegri

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA