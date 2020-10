Champions, alle 17 il sorteggio Diretta la Lazio in terza fascia torna dopo 13 anni

Sì viaggiare, evitando le squadre e le trasferte più dure. Dopo 13 anni la Lazio torna a vivere le emozioni del sorteggio della fase a gironi della Champions League. Appuntamento davanti alla tv alle 16.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football per seguire in diretta gli esiti dell’urna di Ginevra. Le speranze dei biancocesti sono le stesse di Inter e Atalanta. Le squadre di Simone Inzaghi, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, in base al ranking Uefa, sono state inserite nella terza fascia. Le insidie più grandi arriveranno dalla prima fascia, formata dal Bayern Monaco, campione in carica della Champions, dal Siviglia, detentrice dell’Europa League, e dalle vincitrici dei maggiori campionati europei, Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Zenit e Porto. In questa fase nessuna squadrapuòaffrontarne unadella stessa Federazione. Occhio anche ai pericoli della seconda fascia con Barcellona, Atletico Madrid, City, United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea e Ajax. In quartafascia gliavversari più abbordabili: Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes e Ferencvaros. Discorso diverso per la Juventus, inserita tra le prime della classe. I bianconeri di Andrea Pirlo, almeno sulla carta, non temono il sorteggio con i club della terza e della quarta fascia. Qualche grattacapo potrebbe arrivare dalla seconda. La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020. Appuntamento all’anno nuovo, il 2021 per la fase ad eliminazione diretta: La finale è fissata il 29 maggio 2021 allo stadio “Olimpico Ataturk”di Istanbul. Ultimo aggiornamento: 10:39

