Champions League, Manchester City-Inter: probabili formazioni e dove vederla

All'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul andrà in scena la 68esima finale della Champions League. Il Manchester City vice campione dell'edizione 2021 sfida Inter che per ben tre volte ha alzato al cielo il più importante trofeo d'Europa per club (1964, 1965 e 2010). Parliamo della partita più importante della stagione, la gara dei sogni che metterà di fronte il super City di Guardiola, a caccia del "treble" dopo aver trionfato in Premier League e vinto la FA Cup, contro l'Inter di Simone Inzaghi che ha concluso la stagione italiana con il terzo posto in Serie A e la vittoria della Coppa Italia.

Nessun precedente ufficiale tra le due squadre in competizioni Uefa, sarà una splendida prima volta in cui Guardiola da tecnico proverà a conquistare la sua terza Champions League (successi nel 2009 e nel 2011 col Barcellona) per diventare il sesto allenatore a vincerla con due club diversi. Di contro Simone Inzaghi che proverà a regalare all'Inter la quarta Champions League che diventerebbe il decimo trofeo continentale conquistato dai nerazzurri.

Segui Manchester City-Inter in diretta

Manchester City-Inter, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Squadra arbitrale quasi tutta polacca per l'occasione: a dirigere la sfida sarà Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti di linea Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro sarà il romeno Istvan Kovacs. Al Var ci sarà Tomasz Kwiatowski coadiuvato da Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz. Assistente di riserva il romeno Vasile Florin Marinescu.

Dove vedere Manchester City-Inter in tv e streaming

Calcio di inizio ore 21 italiane. Manchester City-Inter si potrà vedere in diretta tv, in chiaro e gratis su Mediaset, che trasmetterà la partita su Canale 5. Gli abbonati a Sky, se vorranno, potranno vedere la finale di Champions League in tv anche sul satellite, in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251. Diretta streaming del match fruibile gratuitamente attraverso Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. Gli abbonati Sky potranno vederla sull'app SkyGo. Manchester City-Inter sarà disponibile in diretta testuale anche sul nostro sito ilmessaggero.it