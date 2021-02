Champions, su Mediaset un match in chiaro ogni turno anche nel triennio 2021-2024

La miglior partita di ogni turno di Champions League in chiaro e 104 partite ogni stagione in diretta streaming pay. È quanto si è aggiudicata Mediaset per il triennio 2021-2024: «Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa - si legge in una nota dell'azienda di Cologno Monzese -. Il match sarà visibile gratuitamente anche online. In più, Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari»

