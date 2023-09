Champions League, ecco il calendario: il Milan inizia con il Newcastle di Tonali. Simeone per la Lazio. Napoli e Inter in casa di Braga e Real Sociedad

È stato pubblicato sul sito dell’Uefa il calendario della Champions League.

Ad aprire la campagna delle squadre italiane sarà il Milan. I rossoneri scenderanno in campo il 19 settembre a San Siro contro il Newcastle di Sandro Tonali. Una sfida amarcord: il centrocampista ha subito l’occasione, dopo l’addio di giugno tra le lacrime, di ritrovare i suoi vecchi tifosi e la sua squadra, con la quale ha vinto uno scudetto nel maggio 2022. Sempre il 19 settembre la Lazio gioca in casa, alle 21, contro l’Atletico Madrid allenata da un grande ex biancoceleste, Diego Pablo Simeone. Invece, l’Inter vuole riprendere il cammino europeo interrotto a Istanbul il 10 giugno nella finale contro il Manchester City. I nerazzurri sfideranno, in Spagna, la Real Sociedad il 20 settembre. Infine, nella stessa data e alla stessa ora il Napoli gioca in trasferta con il Braga. Da segnalare, per il Milan, il ritorno a San Siro, sempre da avversario, anche di Donnarumma. Accadrà il 7 novembre nella gara di ritorno (andata a Parigi il 24 ottobre) contro il Psg. Il 24 ottobre Bonucci con il suo Union Berlino sfiderà, invece, il Napoli di Rudi Garcia.

Prima giornata. 19 settembre ore 18.45: Milan-Newcastle; ore 21 Lazio-Atletico Madrid. 20 settembre ore 21 Braga-Napoli; Real Sociedad-Inter.

Seconda giornata. 3 ottobre ore 21: Napoli-Real Madrid; Inter-Benfica. 4 ottobre ore 21: Celtic-Lazio; Borussia Dortmund-Milan.

Terza giornata. 24 ottobre ore 18.45: Inter-Salisburgo; ore 21: Union Berlin-Napoli. 25 ottobre ore 18.45 Feyenoord-Lazio, ore 21 Psg-Milan.

Quarta giornata. 7 novembre ore 21 Lazio -Feyenoord, Milan-Psg. 8 novembre ore 18.45 Napoli-Union Berlin; ore 21 Salisburgo-Inter.

Quinta giornata. 28 novembre ore 18.45 Lazio-Celtic; ore 21 Milan-Borussia Dortmund. 29 novembre ore 21 Real Madrid-Napoli, Benfica-Inter.

Sesta giornata. 12 dicembre ore 21 Napoli-Braga; Inter-Real Sociedad. 13 dicembre ore 21 Atletico Madrid-Lazio, Newcastle-Milan.