Champions League 2020/21, ecco il pallone ufficiale della fase a gironi

Ultimo aggiornamento: 16:02

Adidas ha svelato ufficialmente il pallone per la fase a gironi della Champions League di questa stagione, che inizierà il 20 ottobre. Come riporta anche il sito ufficiale dell'Uefa, "per la prima volta, il pallone è caratterizzato da un design unico che crea profondità attraverso la sovrapposizione di grafiche di colori diversi. Il design dinamico avvolge le celebri stelle royal blue, consentendo un riconoscimento immediato dell'identità della UEFA Champions League. All'interno degli esagoni, si passa da tinte color corallo a sfumature blu cielo che incarnano velocità e luce. Insieme al suo aspetto rinnovato, il pallone è dotato della più recente tecnologia Adidas Performance. La superficie del pallone possiede inoltre un'innovativa trama che offre ai migliori giocatori del mondo una precisione e un controllo ancora maggiore sulla palla".