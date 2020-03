Andrea Agnelli è il presidente della Juventus, ma è anche il massimo dirigente dell'Eca ovvero dell'associazione europea dei club calcistici. In questa veste da anni ormai sostiene la necessità di varare la Superlega europea, il campionato continentale per top club che, di fatto, soppiantarebbe i tornei nazionali declassandoli a serie minori. Progetto che stenta ad andare in porto soprattutto per l'opposizione netta dell'Inghilterra che non ha la minima intenzione di sminuire la Premier League, campionato... Ultimo aggiornamento: 17:33





© RIPRODUZIONE RISERVATA