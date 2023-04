Cassano, tapiro da Striscia: «Mourinho un coniglio, soffre che io sia l'unico a dirgli la verità»

Un altro capitolo della polemica Cassano-Mourinho. Striscia la Notizia ha consegnato all'ex calciatore di Bari Vecchia il tapiro d'oro, il diciannovesimo nella carriera di Antonio, rendendolo lo sportivo più "attapirato" di sempre. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi con l'allenatore della Roma, Valerio Staffelli ha avuto modo di sentire ancora la versione di Cassano: «Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso», replica Fantantonio, che sulla critica mossagli da Mou di non aver mai vinto niente, attacca: «Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o…».

«Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto», continua Cassano. Infine, quando Staffelli gli confida di aver provato in passato a consegnare il Tapiro a Mourinho, ma che l’allenatore è sempre scappato, commenta: «A scappare via sono i cagasotto e i conigli». Con questo, Antonio Cassano raggiunge quota 19 Tapiri, sportivo più attapirato di sempre. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).