Casini: «Io alla presidenza della Lega calcio? Non sarei mai disponibile»

Pierferdinando Casini non sarà il nuovo Presidente della Lega Serie A. Il suo nome era rimbalzato nelle ultime ore, ma intervistato sulla possibilità dell'incarico ha chiuso definitivamente: «Non esiste, nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna», ha chiosato.

Casini, no alla Lega Serie A

Casini era stato in corsa fino all'ultimo per il ruolo di Presidente della Repubblica poco più di una settimana fa. Dopo le dimissioni di Dal Pino, per la Lega si è pensato a un profilo politico. E l'ex presidente della Camera sembrava poter essere uno dei nomi più accreditati. I presidenti delle venti società di Serie A si sono riuniti oggi a Milano per la prima votazione, che avrà bisogno di una maggioranza di 14 voti per eleggere il nuovo presidente.

