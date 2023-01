Cartellino bianco: cos'è e quand'è che l'arbitro lo estrae? L'episodio nel match tra Benfica e Sporting Lisbona

Avete mai visto un cartellino di colore bianco in una partita di calcio? È successo sabato, nel match feminile tra lo Sporting Lisbona e il Benfica, un derby tutt'altro che tranquillo in Portogallo. L'arbitro ha estratto il cartellino bianco ed il pubblico ha applaudito convinto: pur non sapendo assolutamente di cosa si tratti, gli spettatori del derby femminile hanno inuito che fosse «cosa buona e giusta» esaltare il gesto del direttore di gara. Scopriamo a cosa serve il cartellino bianco.



Cosa è successo?

Sabato scorso, allo Stadio da Luz, ad un minuto dal termine del primo tempo una persona sugli spalti è stata colta da malore. Grande apprensione in campo e fuori, e gioco arrestato appena ci si è resi conto di quello cosa stesse succedendo.



A quel punto i medici di entrambe le squadre si sono precipitati in soccorso dello sfortunato tifoso, lasciando le rispettive panchine. Operazione portata a termine con successo: il tifoso si è salvato e quando le equipe mediche sono ritornate in panchina sono stati coperti da applausi scroscianti. È stato allora che l'arbitro della gara ha sorpreso tutti, estraendo un cartellino bianco mai visto prima nella storia del calcio a livello professionistico e mostrandolo ad entrambi i team sanitari.

A white card in football for fair play. Your thoughts on this? https://t.co/iGtHao3ick — Jan ter Harmsel (@dutchreferee) January 23, 2023



Cos'è il cartellino bianco?

Il pubblico ha capito che non si trattava di una sanzione, ma di una nota di merito. I cartellini bianchi infatti sono stati introdotti recentemente per fornire agli arbitri uno strumento con cui poter evidenziare i gesti di fairplay durante le partite: un'iniziativa per promuovere i valori etici nel calcio. Non è ancora una pratica comune, ma sarà qualcosa a cui dovremo abituarci. Per quanto riguarda la partita, il Benfica ha segnato altri due gol nel secondo tempo: il 5-0 finale lo ha qualificato alle semifinali di Coppa del Portogallo femminile.