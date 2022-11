Addio a Carlo Facchin, bomber di razza e allenatore anche di calcio a 5 e Nazionale femminile: aveva 63 anni

Portogruaro - E' scomparso oggi, 28 novembre l'ex calciatore Carlo Facchin, 53 anni: da Portogruaro alla coppa Italia con il Torino. E’ stato buon attaccante, dal ’58 al ’72, con Mestrina, poi Spal, Rimini, Monza, Reggiana, Catania in serie A, 4° nella classifica cannonieri di quella stagione in Sicilia, con 13 gol, poi 3 anni al Torino (di nuovo fra i migliori marcatori), il Vicenza, la Reggina.

Infine passaggio all’Almas, in serie D, e chiusura nella Lazio. Da allenatore la serie C conquistata a Siracusa, 14 panchine in tutta Italia compreso il Venezia.

Fu ct del calcio a 5 in due volte, fu quarto agli Europei e ai mondiali uscì nel girone di qualificazione alle semifinali, nel ‘96. Chiuse da ct dell'Italia femminile, nel ’99.