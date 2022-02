Carlo Bonomi, dalla farmaceutica a Confindustria: chi è l'uomo proiettato verso la presidenza della Serie A

Un nome su tutti sta circolando in queste ore come candidato per la presidenza della Lega Calcio Serie A, ovvero quello di Carlo Bonomi.

Imprenditore lombardo, nato a Crema nel 1966, l'attuale presidente di Confindustria dopo la laurea in economia e commercio si è subito interessato al mondo dell'impreditoria. Ha avviato la sua carriera lavorativa in uno studio commercialista per poi passare in una multinazione farmaceutica: in questo settore si è dedicato con particolare attenzione, sia come dirigende che rilevando una società nella strumentazione per analisi di laboratorio. Nel 2013 da vita a Synopo, azienda italiana per la distribuzione di apparati elettromedicali. Nel 2017 è nominato presidente di Assolombarda, l'importante Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia. All'interno dell'ente ha ricoperto anche la delega al credito e finanza, fisco, organizzazione e sviluppo. Nel frattempo entra a far parte anche di diversi consigli di amministrazione come quello dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e quello di Aspen Institute Italia. Dal 2018 è membro del consiglio di amministrazione anche dell’Università Bocconi e dal 2019 di Dulevo International.

Il 16 aprile 2020, in piena pandemia, viene nominato presidente di Confindustria per il quadriennio 2020-2024, raccogliendo 818 voti favorevoli all'interno dell'assemblea degli industriali.

Appassionato di calcio e tifoso interista, è sposato con la giornalista Veronica Gervaso.