Il mondo del calcio naviga a vista. Porte aperte, porte chiuse, continui rinvii. L’allarme Coronavirus è entrato a gamba tesa anche nel pallone, da sempre impermeabile ad ogni situazione. Con ogni probabilità per il prossimo mese si andrà avanti tutti a porte chiuse. E se l’emergenza dovesse aumentare? Se un calciatore di serie A fosse positivo al coronavirus? Chiaro che l’opzione ultima è quella di fermare il campionato. La domanda che tutti si pongono è: se il campionato finisse ogni chi lo vincerebbe? Nella storia della nostra serie A solo una volta il campionato è stato interrotto ed entrambe le volte per lo scoppio della guerra. Fu nel 1914-15, il torneo venne bloccato a un passo dalla conclusione (con il Genoa in quel momento primo nel girone finale Nord, e che avrebbe teoricamente dovuto disputare la finalissima contro i campioni dell'Italia meridionale) a causa dell'intervento italiano nella grande guerra.

Di fatto lo scudetto che la Lazio contende al Genoa da diversi anni. Nel 1943 in un'Italia provata dagli eventi della seconda guerra mondiale le invasioni di Alleati al Sud e nazisti al Nord spaccarono il Paese in due, costringendo la FIGC all'interruzione forzata del campionato nazionale (inizialmente era previsto per la stagione 1943-1944 un campionato misto A-B a 36 squadre, suddivise in tre gironi, con le migliori due di ogni girone che avrebbero disputato il girone finale per il titolo mentre l'ultima sarebbe retrocessa in C). Trascorse così un biennio in cui il calcio italiano vide solamente l'organizzazione di alcuni tornei a carattere regionale, per giunta non sempre riconosciuti a livello ufficiale. La Serie A tornò nella stagione 1945-1946.

In caso di sospensione per cause di forza maggiore lo scudetto lo vincerebbe la Juventus. Perché? Secondo il regolamento ha valore la classifica dell’ultima giornata completata, che in questo caso, è la 24esima e che vede la Juventus al primo posto con 57 punti, seconda la Lazio con 56, Inter 54 e Atalanta 45, rispettivamente terza e quarta. In Europa League andrebbero Roma ed Hellas Verona, mentre in Serie B Genoa, Brescia e SPAL.

