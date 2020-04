Prima del 3 maggio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm emanato dal premier Conte ieri pomeriggio, apriranno tutti i centri medici sportivi italiani. La data che circola nei corridoi del Coni e del ministero dello Sport è quella del 27 aprile, dopo cioè la festa della Liberazione.

In questo modo si effettueranno visite, tamponi e analisi a tutti gli atleti professionisti. Soprattutto quelli che praticano sport di gruppo come il calcio. E che quindi dal 4 inizieranno ad allenarsi di nuovo insieme in vista della ripresa dei campionati, prevista per il 31 maggio (ma con gare a porte chiuse).

A partire dalla prossima settimana, invece, i centri medici sportivi dovranno effettuare tutte le procedure di sanificazione in vista dell'arrivo degli atleti, attesi, come detto, a partire dal 27 aprile.

Sempre per il 4 maggio tutti i club di Serie A (e non solo) dovranno comunque adeguare gli spogliatoi.



