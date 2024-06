Camarda, chi è il baby fenomeno che ha segnato una doppietta in finale dell'Europeo Under 17: età, carriera e statistiche

Un anno da incorniciare per Francesco Camarda che ha permesso all'Italia di vincere l'Europeo Under 17. L'attaccante del Milan è passato dall'esordio in Serie A con i grandi rossoneri, diventando il più giovane debuttante in campionato all'età di 15 anni, alla finale contro il Portogallo a Cipro. In mezzo tante partite sotto età con la Primavera dei meneghini che gli ha permesso di mettersi in mostra e farsi conoscere al pubblico italiano. Dopo la finale di Youth League persa 3-0 contro l'Olympiacos, il classe 2008 ha siglato una doppietta importante contro il Portogallo che ha permesso agli Azzurrini di alzare il trofeo.

L'Italia Under 17 campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: battuto il Portogallo 3-0, Camarda fa doppietta

Chi è Camarda: la carriera

Francesco Camarda nasce a Milano il 10 marzo 2006 e ha 16 anni. La sua carriera comincia con il Milan, tra i Pulcini del club. Da qui, in cui muove i primi passi, continua tutta la trafila delle Giovanili passando per gli Esordienti, i Giovanissimi e gli Allievi. Negli ultimi anni ha vinto da protagonista prima il campionato Under 15 e poi quello Under 17, risultati che gli sono valsi la chiamata, anticipata, nella Primavera di Ignazio Abate. Nonostante giochi sotto età, con ragazzi più grandi di lui di due o tre anni, Camarda non si è mai intimorito ed è riuscito a segnare 7 gol in 30 partite in Primavera 1.

L'esordio col Milan

Francesco Camarda, grazie alle sue prestazioni, aveva attirato su di sé l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, ma soprattutto quelle di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha deciso di portarlo in Prima Squadra concedendogli però un minutaggio molto esiguo. Solo 12 minuti in campo con Leao e compagni per Camarda che ha raggiunto potuto realizzare un sogno già molto giovane. la prima partita con il Milan è stata quella con la Fiorentina, quando è entrato all'83' al posto di Luka Jovic. La seconda, invece, è stata quella successiva con il Frosinone, in cui è subentrato sempre a Jovic all'85'.

Da quel giorno è tornato in Primavera dove ha raggiunto la finale di Youth League (la Champions League giovanile) persa contro l'Olympiacos per 3-0.

Gli Europei vinti con l'Italia Under 17

Dopo aver concluso la stagione regolare, Francesco Camarda è entrato sin da subito nel gruppo dell'Italia Under 17 che ha deciso di portarlo con sé agli Europei. La chiamata era quasi scontata, ma comunque l'attaccante del Milan si è fatto trovare pronto segnando in totale 4 gol in 6 partite. La punta rossonera ha siglato la prima rete con la Slovacchia, nella seconda partita de gironi, e poi si è ripetuto nell'ultima con la Svezia. Nei quarti di finale contro l'Inghilterra, Camarda non ha trovato la rete, ma ha segnato il calcio di rigore decisivo che ha permesso agli Azzurrini di passare il turno. A secco con la Danimarca, l'attaccante ha rilasciato con il Portogallo i gol che aveva trattenuto firmando una doppietta importante.

Stile di gioco

Alto 184 già a 16 anni e con il peso di 78 kg, Francesco Camarda è una punta molto fisica che riesce a sfruttare la sua stazza per duellare con i difensori avversari, anche quelli con due o tre anni in più e che quindi sono più vicini alla maturità. Dotato di intuito e capacità di movimento, Camarda si fa trovare spesso nella posizione giusta per ricevere il pallone che a volte richiede infilandosi anche nello spazio giusto per poi attaccare la porta in velocità a tu per tu con il portiere.

Il record di gol

Francesco Camarda vanta un grande record nei campionati giovanili che giustifica il suo essere un predestinato. Considerando tutte le partite disputate fino ad ora, l'attaccante del Milan ha messo insieme circa 500 gol in 90 partite. Nel campionato Under 15, vinto nel 2022, ha collezionato 22 gol in 25 partite, l'anno successivo, con l'Under 17, ne segnò 22 in 18 match di campionato. Queste cifre sono ovviamente difficili da ripetere anche tra i professionisti, ma lasciano intuire il grande senso del gol del giovane talento.

Quanto vale Camarda?

Viste le sue prestazioni già alla sua età, in molti si sono chiesti quanto vale Francesco Camarda in caso il Milan decidesse di venderlo. Transfermarkt ha provato a dare una risposta a questa domanda valutando il giovane talento 10 milioni di euro. Una cifra molto alta per un talento che non è neanche maggiorenne, ma se i rossoneri volessero venderlo il cartellino aumenterebbe di molto viste le grandi prospettive.