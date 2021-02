Chiuso il calciomercato, gli ultimi colpi sono Pellé al Parma e Rugani al Cagliari

Al termine di un mercato di gennaio avaro di grandi colpi (perché avaro di possibilità economiche), gli innesti in volata non sono stati delle cosiddette grandi. Il Parma cercherà di salvarsi con i gol di Pellé, svincolatosi dai cinesi dello Shandong Luneng. Per il 35enne ex azzurro contratto di sei mesi: si tratta di un ritorno in Italia e in Emilia. Il Cagliari ha invece puntellato la difesa con Rugani, che proseguirà in Sardegna la stagione in prestito dalla Juventus, dopo la parentesi francese al Rennes. Sull'ex Empoli c'era anche il Bologna, che ha virato sul bulgaro Antov, classe 2000, capitano del Cska Sofia. Il Torino ha depositato i contratti del centrocampista Mandragora e dell'attaccante Sanabria. Quasi all'ultimo secondo è arrivato al Crotone Ounas, tentato in extremis dal Nantes. All'ultimissimo secondo il Sassuolo si è assicurato il terzino colombiano Paz, classe 2002.

Guardando più in generale l'intera sessione, per lo più all'insegna del «vorrei, ma non posso», Il Milan si è comunque fortemente rinforzato con Tomori in difesa, Meite a centrocampo e Mandzukic in attacco. Fosse arrivato anche Junior Firpo a sinistra sarebbe stata una sessione pressoché perfetta. Tutto fermo invece in casa Inter, per diktat societario. Non concretizzabili le idee di possibili cessioni di Sanchez o Eriksen, per arrivare a Dzeko.

Il danese, nel ruolo di playmaker, potrebbe essere "l'acquisto" nerazzurro con un anno di ritardo. Lo stesso varrebbe per i giallorossi, dovesse arrivare la tregua tra Dzeko e Fonseca. Il tecnico portoghese ha intanto ricevuto il terzino statunitense Reynolds e il “cavallo di ritorno” El Shaarawy. Niente punta di scorta (vedi Scamacca, rimasto alla corte di Ballardini) per la Juventus, che si è assicurata per il futuro il talento del Genoa Rovella. Con Musacchio sostanza ed esperienza per la Lazio, che ha prestato Vavro all'Huesca. Infine capitolo Atalanta: Gasperini ha già iniziato ad inserire Maehle, si appresta a fare lo stesso con l'ucraino Kovalenko. Per gli orobici cessione da applausi, quella del classe 2002 Diallo al Manchester United per 25 milioni più 15 di bonus.

Dalle big alle altre di A. Parma sugli scudi non solo per Pellé: presi anche, tra gli altri, Bani, Zirkzee (classe 2001 dal Bayern), Conti, Bangala e Man, stellina rumena prelevata per 14 milioni dalla Steaua Bucarest. Al Cagliari Rugani si è aggiunto a Nainggolan, Deiola, Calabresi e Duncan. Un pezzo da novanta per il Genoa, nell'agone della lotta salvezza: è l'ex romanista Strootman, oltre al difensore Onguené. Nuovi attaccanti per Crotone (Di Carmine oltre a Ounas), Udinese (Llorente), Fiorentina (il russo Kokorin), Sampdoria (Torregrossa) ed Hellas Verona (Lasagna). Per gli scaligeri c'è anche Sturaro in mezzo.

Acquisti, scambi, ma anche grandi addii (o arrivederci, chi lo sa...) all'Italia. Dopo la rottura con Gasperini, ha salutato il “Papu” Gomez, finito al Siviglia. Al Napoli (che non ha concluso movimenti in entrata) è stata posta fine alla telenovela Milik, approdato al Marsiglia. Infine cessione all'Herta Berlino per Khedira, con la Juventus che risparmierà sull'ingaggio del tedesco.

