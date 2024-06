Calciomercato Live, le ultime notizie di oggi: Milan a caccia di Wieffer, De Zerbi verso il Marsiglia. Morata: «Pronto a lasciare l'Atletico»

La fine della stagione ancora non è arrivata, ma le squadre della Serie A hanno già mosso i primi passi per preparare il calciomercato. Con l'inizio imminente degli Europei 2024 che si terranno in Germania, i club italiani vogliono creare le fondamenta della campagna acquisti che potrà essere decisa anche dalle prestazioni nel torneo dei vari calciatori. Dalla kermesse della Uefa, la cui ultima edizione è stata vinta dall'Italia, possono mettersi in mostra anche alcune sorprese che possono fare al caso dei direttori sportivi del nostro campionato. Intanto però questi guardano ai calciatori che già conoscono muovendo i primi passi.