Roma, Zaniolo: rinnovo o addio. Il prezzo di partenza per la cessione è 50 milioni

Il futuro di Nicolò Zaniolo non è ancora scritto. Il suo gol nella finale di Conference League ha regalato al club il primo trofeo dopo 14 anni di astinenza, ma non è bastato a blindare il giocatore. Tiago Pinto, su mandato dei Friedkin, quest’inverno non ha proposto alcun adeguamento contrattuale quando l’accordo era sicuramente più semplice da trovare per via dei timori dell’attaccante sulle sue condizioni fisiche. La società vorrebbe aspettare la fine del mercato per capire se arriveranno offerte degne di nota, anche se questo comporterebbe un aumento delle richieste da parte dell’entourage.

Il costo del cartellino di Zaniolo

Un rischio che la Roma è pronta a correre dato che il prezzo fissato sul cartellino del giocatore parte da 50 milioni a salire. Una cifra ingente che pochi club in Europa sarebbero disposti a spendere (Milan, Juventus e United in pole) a cui vanno aggiunti circa 5/6 milioni a stagione per l’ingaggio. Numeri da top player che Zaniolo non ha ancora dimostrato di essere, inoltre, le difficoltà a portare a compimento l’affare Dybala lo allontanerebbero dalla cessione. La strategia attuale è quella di tenerlo ancora un altro anno, adeguare e allungare il contratto a settembre ed eventualmente cederlo la prossima estate. Mourinho, infatti, ha assicurato che sarebbe rimasto. In queste ore Zaniolo è tornato a La Spezia dove trascorrerà una parte delle vacanze assieme alla famiglia e a suo figlio Tommaso. Non smetterà di allenarsi usufruendo delle strutture e della consulenza del professor Bisciotti che già la scorsa estate lo ha aiutato a recuperare dall’infortunio. La prossima sarà la stagione della verità, quella in cui Zaniolo dovrà dimostrare di essere il campione di cui il calcio italiano ha bisogno.