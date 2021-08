Non solo Dzeko. L'Inter è al lavoro per altri tre colpi: Dumfries, un attaccante in prestito con obbligo di riscatto, e Nandez. Quest'ultimo lunedì ha scritto una lettera ai tifosi del Cagliari: vuole la maglia nerazzurra e pertanto chiede ai sardi di rispettare la parola data. Tra i club resta una distanza sulla cifra del prestito oneroso e su quella del riscatto. Ma l'ad Marotta, in questa fase, non ha fretta di risolvere la vicenda...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati