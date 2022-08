Milan, arriva Vranckx. Napoli, valutazioni su Cristiano Ronaldo. Juventus, attesa per Paredes. Inter, ecco Acerbi

Il Milan non si ferma. Dopo l’arrivo di Thiaw, oggi le visite mediche del difensore, adesso vuole completare il mercato con un centrocampista. Va avanti la trattativa con il Wolfsburg per Vranckx. Le parti sono vicini e nelle ultime ci sono stati nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. I rossoneri offrono un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi per il riscatto è di 13 milioni. Un acquisto che il Milan potrebbe fare a prescindere dall’uscita di Bakayoko, seguito da Monza e Lione.

A Napoli è il giorno della stretta sul mercato. Si sta valutando l’operazione Cristiano Ronaldo. L’operazione decolla se il Manchester United, così come assicurato da Jorge Mendes, presenterà l’offerta da 100 milioni per Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis (che ne chiede 130), ha terminato le vacanze in barca e il primo appuntamento è il vertice di oggi con il ds Cristiano Giuntoli e l’ad Andrea Chiavelli negli uffici del centro sportivo di Castel Volturno. Sul tavolo c’è anche l’uscita di Fabian Ruiz e l’ingresso di Keylor Navas.

Anche la Juventus ha in mano un ultimo colpo di mercato. Si tratta di Paredes. C’è l’accordo con il Psg per un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. C’è grande fiducia perché l’argentino possa essere a Torino nelle prossime ore per le visite mediche. Nel caso c’è un piano B: Douglas Luiz dell’Aston Villa. Invece, resta in uscita Arthur: il centrocampista brasiliano piace in Premier, Ligue 1 e in Portogallo. Si può sbloccare anche la partenza di Rovella: il classe 2001 potrebbe andare in prestito al Monza. Anche Fagioli è in uscita. Con queste tre uscite chi è certo di non partire è Zakaria.

Attesa a Milano, sponda Inter, per Acerbi, che ha rinunciato a due mensilità. Claudio Lotito lascerà partire il difensore a zero, prestito gratuito con diritto di riscatto in favore dell’Inter. Acerbi riempirà la casella lasciata vuota da Ranocchia, percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro. Preso Barak, la Fiorentina non molla Bajrami. Nuovo discorso intavolato con l’Empoli per una maxi operazione che può coinvolgere anche Zurkowski e Kouamé.