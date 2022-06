Il Milan ha due priorità al momento. La prima è blindare Leao con un rinnovo di contratto che eviti tentazioni dall’estero, la seconda è rimpiazzare Kessie con un centrocampista “pesante”, e al momento tutti gli indizi portano a Renato Sanches. Trattativa impostata con il Lille a poco meno di 20 milioni di euro, 4 al giocatore e Maldini i pressing per provare a chiudere nelle prossime due settimane. C’è anche Zaniolo nel mirino del Diavolo, ma la Roma non intende fare sconti sotto i 40 milioni di euro, Origi è atteso a Milano la prossima settimana, discorsi avviati anche per Lang e De Ketelaere del Bruges.

I dubbi del Napoli

Il Napoli intanto ha due questioni in sospeso in attacco: da una parte attende la riposta di Mertens per la proposta del rinnovo biennale presentata da De Laurentiis, balla ancora circa mezzo milione di euro d’ingaggio, all’altra parte c’è Osimhen tentato dal Bayern Monaco per il dopo Lewa. Ma il Napoli non intende accettare offerte sotto i 100 milioni, situazione da monitorare. La Juve aspetta Pogba e saluta Chiellini, manca solo la firma per il passaggio ufficiale a Los Angeles. Per sostituire il capitano Cherubini sta valutando Gabriel o Milenkovic, mentre Demiral rischia di non essere riscattato dall’Atalanta ma non rientra nei piani di Allegri per la prossima stagione. Capitolo allenatori: curiosa protesta anche social dei tifosi del Valencia per l’arrivo di Gattuso, a causa di sue frasi discriminatorie in passato, Nicola ha firmato un biennale con la Salernitana (con Petrachi in pole per sostituire Sabatini), la Cremonese è pronta a presentare Alvini.