Calciomercato, Milan su Onana e Vranckx, l'Inter stringe per Acerbi. Juve, Milik sorpassa Depay, Napoli aspetta Navas

Tutte le big sono ancora alla ricerca degli ultimi colpi di mercato per completare la rosa. Milan già in preallarme dopo il pareggio contro l’Atalanta, a caccia di un centrocampista e un difensore centrale. Abbandonata la pista Onyedika, i nomi nuovi sono quelli di Onana del Bordeaux e Vranckx del Wolfsburg. Mentre in difesa si allontana Diallo, l’obiettivo è diventato Tanganga in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, ma Paratici pretende l’obbligo, si tratta.

APPROFONDIMENTI ULTIMISSIME Roma, Wijnaldum sotto choc: la tibia (per ora) sarà ingessata.... IL FOCUS Roma, Belotti freme ma il gm Pinto deve cedere. Mourinho ha bisogno... CALCIO Mariupol, Kharkiv, Chernihiv: sulle maglie dello Shakhtar i nomi...

Roma, Belotti freme ma il gm Pinto deve cedere. Mourinho ha bisogno anche di un difensore: offerti Maksimovic e Zagadou

L’Inter è alla stretta finale per il centrale, in pole sempre Acerbi (prestito con diritto dalla Lazio), manca l’accordo sulle cifre, e la dirigenza nerazzurra però non molla Akanji e il Chelsea per il prestito di Chalobah.

Inter, il Psg rilancia per Skriniar ma Zhang dice "no": «È incedibile». Milan, si complica Onyedika

La Juve ha bisogno di un attaccante al più presto e valuta anche un rinforzo a centrocampo: in stand by Depay dopo il gioco al rialzo (richiesta di circa 7 milioni all’anno di ingaggio) che ha irritato la dirigenza bianconera, risalgono le quotazioni di Milik - vecchio pallino della Juventus - a cifre decisamente più abbordabili (e 3,5 milioni di stipendio, la metà dell’olandese), e anche quelle di Arnautovic. Paredes continua ad aspettare la Juve, ma serve la cessione di un centrocampista per fargli spazio. Naufragato il trasferimento di Rabiot allo United, in partenza c'è Zakaria: ha offerte da Monaco e in Premier.

Roma, Mourinho: «Zaniolo? Spero resti. Vorrei un altro attaccante e Pinto lo sa. Belotti mi piace molto»

Il Napoli si gode la nuova stellina Kvara e intanto accelera per Navas, non convocato dal Psg contro il Lille per un problema alla schiena. «Su Fabian Ruiz c’è un interessamento del PSG - spiega Giuntoli prima della sfida contro il Monza - per Navas siamo ancora lontani, in alto mare». In realtà si continua a lavorare sul portiere e filtra fiducia, oggi la Fiorentina può chiudere per Barak, ore decisive anche per Umtiti al Lecce che nel frattempo accoglie Pongracic per le visite mediche.