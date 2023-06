Calciomercato Milan, in arrivo solo Kamada: è l'ultimo regalo di Maldini. Tutte le trattative bloccate (per ora)

L’Inter vira su Frattesi, la Juventus corteggia Milinkovic-Savic (e anche sul serbo ci sono i nerazzurri) e punta sia Casadei sia Weah junior. E il Milan? Sembra il remake del mercato scorso. La cessione del club da Elliott a Red Bird e i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara rallentarono le trattative a giugno, facendo naufragare al club di via Aldo Rossi obiettivi come Botman, Enzo Fernandez, Renato Sanches e Dybala. Quest’anno il Diavolo si è portato avanti. Il 5 giugno ha licenziato, non senza polemiche, Maldini e Massara. Ma si ha la sensazione che il mercato sia comunque bloccato. E lascia perplessi i tifosi il fatto che prima bisogna vendere per comprare. Va detto, stessa situazione di Inter e Juventus, ma a differenza loro il Milan al 30 giugno dovrebbe chiudere, secondo indiscrezioni, il bilancio in attivo dopo oltre 10 anni. Inoltre, la cavalcata europea terminata in semifinale ha portato nelle casse rossonere una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Ma così facendo, giocatori come Frattesi, Milinkovic-Savic e Casadei si stanno accasando altrove; Chukwueze del Villarreal è bloccato non si sa in quali trattative (costa solo 20 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024); Openda costa troppo (25 milioni di euro); Arnautovic non è più un obiettivo.

Quindi? Vige la regola di cedere prima di comprare, appunto. Ma con giocatori come Ballo-Touré, Rebic, Messias, Saelemaekers, De Ketelaere e Origi difficilmente il club di via Aldo Rossi potrà monetizzare. Restano i due big: Maignan (80 milioni di euro), Theo Hernandez (70 milioni). Se si decidesse di cedere il portiere francese, che al momento non vede alcuna necessità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, si potrebbe virare su Vicario (20 milioni, ma c’è la Fiorentina in pole) e investire i soldi per un centrocampista e una punta. Che rischia di non essere Thuram, attirato dalle maxi offerte di Psg e Lipsia. E Kamada? Lui arriverà, è l’ultimo regalo di Maldini.

Che prima di essere licenziato aveva già avviato i primi contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic, con il Sassuolo per Berardi e con il Bologna per Arnautovic. Niente male per essere a giugno. E invece, ancora una volta, è tutto da rifare.