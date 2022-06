Calciomercato: Milan, scatto per De Ketelaere, stallo Ruiz per il Napoli. Ufficiali Haaland al City e Nunez al Liverpool e Chiellini negli Usa

Il Milan ha rotto gli indugi per De Ketelaere, il trequartista è in cima alle preferenze della dirigenza, si lavora per trovare l’accordo con il Bruges (ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta), e con i belgi si lavora parallelamente anche per Lang. In settimana è atteso il rinnovo di Maldini e Massara, aspettando Origi e Sanchez, mentre si raffredda la pista Botman, il Lille tratta col Newcastle.

Napoli, i casi Ruiz e Koulibaly

Trattativa in stallo per il rinnovo di Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, con il Napoli: lo spagnolo rischia l’esclusione. Anche Koulibaly ha un solo anno di contratto, oltre alla Juve è nel mirino del Barcellona. In settimana incontro decisivo per il suo futuro tra Napoli e Ramadani.

Juve, Di Maria e le alternative

La Juve è sempre più lontana da Di Maria, le alternative sono Neres e Berardi, mentre Kostic è un obiettivo slegato dall’argentino: ha rifiutato il rinnovo con l’Eintracht e potrebbe arrivare a Torino per 15 milioni più bonus. De Ligt tiene sempre con il fiato sospeso la Juve, che non intende valutare offerte per meno di 70 milioni, sull’olandese Chelsea, Barcellona, United e Psg. Campos può alzare l’offerta verso i 60 milioni per Skriniar, convincendo l’Inter e il difensore, che a Parigi raddoppierebbe l’attuale stipendio.

I colpi Haaland e Nunez, Chiellini negli Usa

Haaland intanto è un nuovo giocatore del City, ufficiale il suo trasferimento a Manchester fino al 2027, mentre il Benfica ha confermato l’accordo con il Liverpool (75 milioni + 25 bonus) per Nunez. Ufficiale infine Chiellini ai Los Angeles FC. «Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares». L'annuncio è di John Thorrington, co-presidente e direttore generale del Los Angeles FC, una delle due squadre della metropoli californiana che giocano nella Mls nordamericana.