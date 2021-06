Settimana di decisioni. Giorni importanti per la Lazio che verrà. Una squadra che deve cominciare a prendere forma anche per far vedere a Sarri che il progetto prende corpo, Per quelli che devono uscire, chi deve restare firmando il rinnovo e chi deve arrivare.. Tare ha fatto rientro quest'oggi dalla Sardegna e da domani la sua agenda è piena di appuntamenti. Si dovrebbe partire con la difesa e con la possibilità di chiudere con Hysaj. In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati