Calciomercato Juve: Kostic e Depay. Sassuolo colpo Pinamonti, ore decisive per Raspadori al Napoli

La Juve aspetta Kostic e punta l’affondo per Depay, per un doppio colpo in attacco prima dell’inizio del campionato. Il serbo si fa attendere perché gli ultimi dettagli burocratici con l’Eintracht sono ancora in via di definizione, domani potrebbe essere il giorno dello sbarco a Torino e delle visite, mentre Allegri vista l’emergenza potrebbe lanciarlo da titolare già contro il Sassuolo al debutto. Intanto si avvicina anche Depay: accordo raggiunto con il giocatore sulla base di un biennale (per sfruttare il decreto crescita) a 5 milioni più bonus a stagione, si tratta col Barcellona che potrebbe liberarlo a zero. Contatti quotidiani tra Rabiot e lo United, intesa già raggiunta con la Juve, si tratta sull’ingaggio con Paredes pronto a sostituirlo. E’ ufficiale il rinnovo di contratto per Fagioli fino al 2026, pronto per una maglia da titolare contro il Sassuolo, mentre il Monza dopo Marì punta Rovella (in prestito dalla Juve) e Petagna. Colpo Pinamonti al Sassuolo dall’Inter per 20 milioni, sostituirà Scamacca, mentre Raspadori si avvicina al Napoli, serve l’ultimo sforzo da parte di De Laurentiis per avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni. Spalletti punta anche Simeone, mentre a centrocampo il nome nuovo è Ndombele visto che Fabian Ruiz ha l’accordo totale con il Psg. Tomori firmerà il rinovo fino al 2027, mentre Maldini non molla Ziyech. A un passo anche il prolungamento di Milenkovic con la Fiorentina, oggi le visite di Vlasic dal West Ham al Torino in prestito con opzione a 15 milioni. In arrivo da Juric anche Miranchuk mentre Dragowski è un nuovo giocatore dello Spezia.