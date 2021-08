Juventus, programma rispettato: sbarca Kaio Jorge e Chiellini firma il rinnovo

Kaio Jorge-Juve, programma rispettato. I bianconeri hanno definito l'intesa per il promettente attaccante brasiliano, prenotato inizialmente per gennaio. Come previsto e grazie alla mediazione dell'agente Bertolucci, il Santos ha accontentato il ragazzo e accettato allo stesso tempo le condizioni del dg Cherubini. Al club brasiliano andranno, quindi, 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre al talento 19enne, atteso in settimana per visite e firma sul contratto, è stato garantito un contratto fino al 2026 con un ingaggio a salire.

Fronte Locatelli

Non solo Kaio Jorge. In attesa di Locatelli, il club bianconero domani accoglierà capitan Chiellini. Il difensore livornese non vede l'ora di tornare a lavorare con Allegri e di firmare il nuovo contratto, dopo la vittoria dell'Europeo da protagonista.