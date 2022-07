Calciomercato, de Ligt e Skriniar al centro del mercato dei difensori. Ecco gli obiettivi di Juve e Inter

Non è solo il mercato della Juventus a girare intorno a Matthijs de Ligt. Perché la cessione dell’olandese - oltre a garantire ai bianconeri una cifra vicina ai 100 milioni da reinvestire - può innescare un vero e proprio effetto domino, tra serie A ed estero. Almeno un paio di top club infatti sono sulle tracce del difensore, con il Bayern sempre in pole, e per sostituirlo Cherubini e Arrivabene non hanno solo Koulibaly nel mirino. Ma andiamo con ordine, e partiamo dalla situazione di de Ligt, ormai un passo e mezzo oltre la Juve. Il Bayern fa sul serio e ieri è uscito allo scoperto con la prima offerta ufficiale recapitata alla Continassa all’ex Salihamidzic. Settanta milioni, troppo poco per un giocatore con clausola di 120 milioni, ma la trattativa è appena entrata nel vivo e le discussioni continueranno nei prossimi giorni.

Da Bremer a Kimpembe, i possibili sostituti alla Juve

Appesi al destino di de Ligt al momento ci sono una serie di nomi di livello assoluto, perché la Juve è in cerca di un sostituto all’altezza. Koulibaly è il primo della lista, ma la nuova offerta di rinnovo da 6 milioni all’anno proposta da De Laurentiis è piuttosto allettante, così come le varie offerte dall’estero. Nel mirino della Juve c’è anche Bremer, promesso sposo dell’Inter, ma Cairo non abbassa il tiro, per Allegri resistono le piste estere Gabriel e Kimpembe e non è da escludere il doppio colpo in difesa visto l’addio anche di Chiellini. Il seconda battuta Milenkovic, che piace anche all’Inter.

Le mosse dell'Inter

Marotta per piazzare il colpo in difesa è in attesa dell’affondo decisivo del Psg per Skriniar, tenuto d’occhio anche dal Chelsea, che aveva provato a convincere de Ligt e valutato Koulibaly. Un vero e proprio intrigo internazionale, con i Blues in emergenza difensiva dopo gli addii di Rudiger e Christensen, il Psg allerta e il duello infinito Inter - Juve per rimpiazzare due pezzi da 90 come Skriniar e de Ligt. Il primo a partire rischia di innescare un domino collettivo con effetti difficili da prevedere, Arrivabene e Marotta aspettano il rilancio decisivo di Psg e Bayern, poi sarà corsa blindare la difesa.