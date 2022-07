Calciomercato, Juventus: può partire l'affondo per Paredes. Inter, Skriniar torna nel mirino di Psg, Chelsea e Tottenham

Arrivata la risoluzione contrattuale con Ramsey, la Juventus senza altri affanni può tentare l’affondo per Paredes. Il centrocampista argentino, che in Italia ha indossato le casacche di Chievo, Empoli e Roma, è valutato 20-25 milioni di euro dal Psg. I margini di manovra ci sono, anche perché i transalpini (che ieri hanno ufficializzato Mukiele dal Lipsia e non mollano la presa su Skriniar) devono cedere per fare spazio a Renato Sanches, corteggiato a lungo dal Milan. L’altro obiettivo è l’attacco. Massimiliano Allegri non cambia idea e insiste per riavere Morata a Torino.

Martial e Timo Werner le due alternative. L’Inter rischia di perdere davvero Skriniar. I contatti per il rinnovo ci sono stati, ma lo slovacco resta nelle mire dei top club europei. Oltre ai parigini, ci sono anche Chelsea (hanno già preso Koulibaly) e Tottenham di Antonio Conte. Senza dimenticare Dumfries – piace ai Blues e al Manchester United – che può partire davanti a un’offerta di 40 milioni di euro. Il Milan ha fretta e vuole risolvere al più presto la situazione legata a De Ketelaere. Ieri c’è stata una fumata grigia con il Bruges, balla ancora qualcosa tra offerta e richiesta del Bruges. Intanto, i rossoneri stanno facendo ripartire il dialogo con il Chelsea per Ziyech. Tanganga è il nome giusto per la difesa. Arrivato Kim, il Napoli adesso può pensare a Deulofeu o Raspadori, mentre la Salernitana aspetta una risposta da Pinamonti e prepara il blitz per Piatek. Lavori in corso anche per la Cremonese: è vicino Okereke e si tratta Dessers, 10 gol l’anno scorso in Conference League, con il Feyenoord. La Fiorentina non molla Bajrami dell’Empoli e sogna Lo Celso del Villarreal. Theate saluta il Bologna e va al Rennes per 22 milioni di euro.