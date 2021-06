Locatelli rifiuta due offerte: vuole solo la Juventus. Panchine: il Tottenham trova l'erede di Mourinho

Manuel Locatelli ha in mente solo una destinazione: la Juventus. Anche per questo, si sussurra, ha rifiutato nei giorni scorsi le offerte di Borussia Dortmund e Arsenal. La volontà è quella di aggregarsi presto al gruppo di Allegri e di diventare il prossimo regista dei bianconeri. Nel frattempo, prosegue l'operazione tra il dg Cherubini e l'ad dei neroverdi Carnevali dopo il positivo incontro di mercoledì. Le parti stanno valutando le contropartite da inserire nell'affare, sui 40 milioni di euro complessivi.

Come è noto i neroverdi hanno chiesto il giovane centrale romeno Dragusin. Ma il classe 2002, corteggiato anche all'estero, pretende importanti garanzie tecniche prima di accettare il nuovo progetto. Si considera un titolare e non è disposto a trascorrere una stagione in panchina. Passiamo agli allenatori. In attesa di novità dalla Fiorentina, arrivano aggiornamenti sull'erede di Mourinho al Tottenham. Che, secondo fonti inglesi, sarà Nuno Espirito Santo. Il portoghese 47enne è stato scelto da Paratici dopo un lungo casting.

