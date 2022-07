Inter-Bremer, il Torino chiede 40 milioni di euro. Juventus-Napoli, braccio di ferro per Koulibaly. Milan, De Ketelaere è più vicino

L’Inter non molla la presa su Bremer. Cerca di anticipare la Juventus, nel frattempo impegnata nella cessione di de Ligt al Bayern Monaco e nell’affondo a Koulibaly. Giocatore che il Napoli, nonostante un’offerta da 30 milioni di euro, non vuole cedere ai bianconeri, ma rischia di perderlo a parametro zero nell’estate 2023. I nerazzurri hanno iniziato a parlare con il Torino per il difensore brasiliano. Un prima prova d’intesa, ma i granata vogliono 40 milioni di euro. Per abbassare le pretese, il club di viale Liberazione potrebbe inserire nella trattativa qualche giovane della Primavera, tra i quali Casadei, centrocampista classe 2003. Intanto, Dybala è sempre più in stand by e sta facendo passi importanti il Manchester United.

Juventus-Koulibaly, il Napoli trema. E stasera arriva Di Maria. Milan, pronti 30 milioni per De Ketelaere

Da una parte i Red Devils smentiscono una cessione di Cristiano Ronaldo (ma in Germania sono sicuri di un suo approdo al Bayern Monaco), dall’altra si muovono in caso di addio del portoghese. Il Milan si è messo in moto per recuperare terreno dalle sue rivali. Per De Ketelaere è pronta l’offerta definitiva di 30 milioni di euro. L’obiettivo è chiudere per il belga a metà della prossima settimana. A centrocampo la priorità resta Renato Sanches. I rossoneri hanno trovato una base d’intesa con il Lille e i due club vanno avanti per chiudere la trattativa. L’ostacolo più grande, però, è l’ingaggio del giocatore.

Il giocatore e il suo agente, Jorge Mendes, stanno giocando al rialzo. Un contesto dove il Milan spera di raggiungere l'accordo per regalare un centrocampista a Pioli. Parallelamente va avanti la trattativa con il Chelsea per Ziyech. Infine, per la difesa c’è Tanganga, difensore classe 1999 di proprietà del Tottenham. Mercoledì c’è stato un incontro a casa Milan con l’agente del giocatore che piace molto al direttore sportivo Ricky Massara. Oggi in casa Juventus è il Di Maria day: l’argentino è stato accolto con entusiasmo al suo arrivo al J-Medical per le visite mediche. Domani sarà il turno di Pogba. La Fiorentina abbraccia Gollini, Dodo e Jovic, mentre il Monza ha un’altra pazza idea dopo quella di Icardi. Si tratta di Cavani, già sondato a suo tempo dalla Salernitana. Il Bologna insiste con l’Atalanta per Ilicic.