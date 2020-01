Calciomercato, la Diretta la Fiorentina chiude per Amrabat

Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'Hotel Sheraton di Milano San Siro, sede di questa sessione invernale, fino alle telefonate last-minute per l'ultimo giorno del calciomercato. Le trattative, gli annunci e i rumors su quella che è la giornata più importante per le squadre. Oggi infatti si decide l'ultima fase della stagione, per chi vuole migliorare la rosa e per chi, invece, vuole sfoltirla.- 10.00 Verona: ufficiale l'arrivo di Di Marco dall'Inter- 9.30 Fiorentina, Amrabat atteso a Milano per le visite- 9.00 Genoa, visite mediche per Iturbe