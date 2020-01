Chiuso il mercato di gennaio: sfuma il sogno Giroud, colpi Fiorentina

Inter, Fiorentina e Napoli sono le regine del mercato invernale che chiude i battenti con operazioni di spessore. La Juve pensa al futuro, il Milan oltre a Ibra fa operazioni giovani, come la Roma. L'Atalanta inserisce volti per ora poco noti e monetizza alcune cessioni. Lazio e Torino non si muovono, come le pericolanti, salvo il solito tourbillon del Genoa. Queste le principali operazioni dell'ultima giornata

20.05 Parma, resta il mistero Gervinho, in Qatar il mercato finisce alle 22.00 italiane

20.00 si è chiuso il calciomercato

19.50 Sampdoria, ceduto Regini in prestito al Parma

19.30 Fiorentina, Agudelo ha firmato il contratto con il club viola

19.25 Milan, salta definitivamnete l'affare Robinson, torna Laxalt

19.20 Brescia, Matri ha rescisso il contratto e tratta con il Parma

19.10 Fiorentina, fasi decisive per l'acquisto di Agudelo dal Genoa

19.00 Juventus, ufficiale la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund

18.50 Roma, Nznozi in prestito al Rennes

18.30 Brescia, Matri verso la risoluzione del contratto

1745 Milan, si complica Robinson, dal Torino torna Laxalt

17.20 Sassuolo, ufficiale l'arivo di Haraslin

16.45 Sampdoria, preso a sorpresa il terzino giapponese Yoshida dal Southampton

16.00 Genoa, saltata l'operazione Iturbe

15.50 Inter, retroscena Zaza: il Torino ha detto no al prestito. Cairo vuole solo una cessione a titolo definitivo

15.40 Inter, voci su un possibile ritorno di Pinamonti

15.30 Genoa, Criscito non si muove e resta in rossoblù

15.15 Chelsea, Lampard gela Lazio e Inter su Giroud: «Nessuno arriva, nessuno parte»

15.00 Parma, ufficiale l'arrivo in prestito di Caprari dalla Sampdoria

14.50 Sampdoria, Lagumina ha firmato il contratto con il club blucerchiato

14.45 Fiorentina, club attivissimo: sta per chudere per Laxalt

14.20 Lazio, il Chelsea non vuole far partire Giroud

13.50 Fiorentina, Amrabat a Milano per la firma

13.50 viste mediche per Emre Can al Borussia Dortmund

13.45 Genoa, ufficiale il ritorno in prestito di Iago Falque dal Torino

13.30 Parma, assalto a Donnarumma del Brescia

13.10 Genoa, Iturbe rischia di saltare

12.30 Spal, Paloschi ha firmato per il Cagliari

12.15 Fiorentina, Boateng in prestito al Besiktas

12.00 Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Duncan dal Sassuolo

11.40 Bologna, ufficiale la cessione di Dzemaili allo Shenzen

11:33 Lazio, Tare a Londra per Giroud

11:13 Livorno, ecco due rinforzi

Due nuovi acquisti per il Livorno calcio: la società ha annunciato di aver ingaggiato a titolo temporaneo Franco Ferrari, attaccante 25enne proveniente dal Bari, ma di proprietà del Napoli, e il centrocampista di 23 anni Tehophilus Awua, anch'egli proveniente dal Bari ma di proprietà dello Spezia. In uscita l'attaccante Filip Raicevic, 27 anni, che è stato ceduto in prestito al club polacco dello Slask Worlaw e il centrocampista 21enne Agostino Rizzo che con la stessa formula è passato all'Avellino.

11:12 Lazio, continua il sogno Giroud

Nessuna presa in Giroud, è tutto vero. Lotito, come anticipato da Il Messaggero, ci prova a oltranza, non molla. Poco importa ci sia ancora il Tottenham, vice-campione d’Europa, ma sopratutto l’Inter tornata alla riscossa. Leggi tutti i dettagli sull'operazione.

10:00 Verona: ufficiale l'arrivo di Di Marco dall'Inter

9:30 Fiorentina, Amrabat atteso a Milano per le visite

9:00 Genoa, visite mediche per Iturbe

Visite mediche per Juan Manuel Iturbe , arrivato ieri sera in Italia direttamente dal Messico dove giocava nella squadra dei Pumas. L'ex Roma arriva in prestito.

