Ha aspettato le 2 di notte, Edu Aguirre, per lanciare la notizia su Cristiano Ronaldo. «Qualcosa può ancora succedere, Ancelotti ne è ossessionato, lo rivuole subito al Real Madrid»: questa la rivelazione del giornalista del Chiringuito, amico del portoghese. Una notizia che in poco tempo ha fatto letteralmente il giro del Mondo. Già in mattinata, però, è arrivata la smentita («Non ci interessa») del club spagnolo. Poco dopo è arrivata anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati