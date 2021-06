Buffon al Parma, c’è la firma sul biennale. L’annuncio atteso per giovedì

Sarà la settimana decisiva per la nuova avventura di Buffon al Parma, dove è iniziato tutto. Definiti gli ultimi dettagli con la firma sul contratto biennale (con opzione alla fine del primo anno), giovedì sarà il probabile giorno dell’annuncio.

Buffon sarà il punto del riferimento del nuovo Parma targato Maresca e Ribalta, deciso a mettere i suoi 43 anni di esperienza al servizio dei compagni e del club. Per lui uno stipendio importante e un progetto stimolante, da numero uno, esattamente quello di cui aveva bisogno per ripartire dopo la seconda avventura alla Juventus. In più, gli sarebbe stata offerta anche la fascia di capitano.

