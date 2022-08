Calciomercato, Bayer Leverkusen su Gosens, si complica Acerbi. Napoli e Juve aspettano Navas e Paredes

Ore calde per l’Inter, Gosens riflette sull’offerta del Bayer Leverkusen: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro più bonus, domani la decisione definitiva. Mentre si complica la pista Acerbi, manca l’ok di Zhang che non avrebbe intenzione di alzare il monte ingaggi ma sfumato Chalobah Inzaghi aspetta comunque un rinforzo in difesa, per andare a completare il reparto. Ronaldo pare un sogno destinato a rimanere tale per il Napoli, lo United ha investito 100 milioni per Antony e non sono arrivate offerte ufficiali per De Laurentiis. Non è ancora chiusa l’operazione Navas - nonostante l’urgenza -, si tratta sulla buonuscita con il Psg che intanto ha accolto Fabian Ruiz. E dal club parigino è in uscita Paredes, la conferma ufficiale è arrivata dalle parole di Galtier in conferenza stampa, il centrocampista non è stato convocato per il prossimo impegno di campionato. Nelle ultime ore c’è stato un inserimento prepotente dell’Arsenal, ma l’argentino ha già l’accordo totale con la Juve e spinge per andare a Torino. Intanto Rovella è già a Monza, operazione in prestito secco, domani le visite mediche. Bloccato al momento Fagioli alla Cremonese: «Credo rimarrà qui con noi» la conferma di Allegri in conferenza stampa. In uscita Arthur, sondaggi del Nizza e discorsi avviati con lo Sporting Lisbona, ma l’ingaggio da 7 milioni è un ostacolo oggettivo. Il Milan vuole definire entro le prossime ore Vranckx del Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Si complica Bajrami alla Fiorentina, Hrustic al Verona a cui è vicino Verdi. Il Bologna ha ufficializzato l’attaccante classe 2001 Joshua Zirkzee.