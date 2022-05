Salernitana-Venezia: la partita della speranza è già 1 a 0 su rigore

VENEZIA - Le speranze del Venezia di evitare una retrocessione ormai dietro l'angolo sono legate all'esito del match di stasera, 5 maggio, a Salerno, dove una sconfitta potrebbe rendere quasi irrimediabile il ritorno in serie B. «Siamo tutti consapevoli dell'importanza del match - dice il tecnico lagunare Andrea Soncin - La affrontiamo con lo spirito che stanno portando avanti i ragazzi in questi giorni, sia nel pre che nel post Torino. C'è un clima giusto, a dimostrazione che il gruppo ora è consapevole che in tre giorni ci giochiamo tutta la stagione. E quindi arriviamo a questa partita con grande fiducia. Servirà una squadra determinata, indipendentemente dalle scelte tattiche che farò: la voglia di sacrificarsi è stato l'aspetto principale che ha portato a una buona gara a Torino e anche stavolta sarà fondamentale».

APPROFONDIMENTI CALCIO Paolo Zanetti esonerato dal Venezia dopo 8 sconfitte consecutive,... LA RABBIA Venezia calcio. ​I tifosi davanti alla sede: «Pretendiamo...