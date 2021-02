Calcio, serie D: è il giorno del derby Formia-Latina/Segui la diretta

LA DIRETTA

5' Partenza aggressiva dell’Insieme Formia che sfiora il vantaggio con un tiro dal limite di sinistro del fantasista Zonfrilli (alta di un soffio).

Giornata fredda e soleggiata, squadre in campo, tutto pronto per il derby

Si chiude il girone d'andata del campionato di serie D e al "Washington Parisio" va in scena il derby tra Insieme Formia e Latina. Due squadre in salute, con i padroni di casa reduci da quattro risultati utili consecutivi e i nerazzurri primi in classifica. Il mister formiano, Sasà Amato: «Voglio una squadra all'arma bianca», quello del Latina Raffaele Scudieri: «Li rispettiamo ma devono preoccuparsi di noi». Diretta dalle 14.30

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile, Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi, Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara. A disposizione: Trapani, Quirino, Buzone, Del Prete, Stornaiuolo, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma, Alessandro, Esposito, Bardini, Mastrone, Giorgini, Sarritzu, Atiagli. A disposizione: Gallo, Pompei, Cicatiello, Ricci, Calagna, Calabrese, Orlando, Allegra, Pastore. All. Scudieri

