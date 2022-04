Calcio B, Vicenza-Lecce 0-0 diretta Demaio di testa, altro pericolo corso dal Lecce

30' - Damaio di testa, Gabriel blocca. Ancora il Vicenza pericoloso.

23' - Da Cruz tira dal limite alto, Vicenza attacca. I veneti credono nella salvezza come il Lecce nella serie A.

16' - Strefezza tira dal limite dell'area su sponda di Hjulmand: il portiere del Vicenza si rifugia in corner.

10' - Attacca il Vicenza, pericoloso con Diaw: Lucioni devia, blocca Gabriel

Altri campi: Pisa-Cosenza 1-0

Classifica: Lecce 69; Cremonese 67; Pisa 66; Monza 65; Brescia 64, Benevento 64.

5' - Il Lecce prova a rispondere con Coda e Strefezza, nulla di fatto

1' - Subito Vicenza aggressivo con diagonale dalla sinistra che Gabriel mette in angolo. L'arbitro ravvisa il fuorigioco.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Plizzari, Ragusa, Tuia, Helgason, Listkowski, Björkengren, Barreca, Calabresi, Majer, Asencio, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni

Vicenza (3-4-2-1): Contini; Bruscagin, De Maio, Brosco; Maggio, Zonta, Cavion, Lukaku; Da Cruz, Ranocchia; Diaw. In panchina: Grandi, Gaicomelli, Pasini, Padella, Bikel, Boli, Cappelletti, Crecco, Dalmonte, Meggiorini, Cester, Alessio. Allenatore: Francesco Baldini

Il Lecce in campo a Vicenza a caccia della vittoria per la promozione diretta in serie A. Il "Menti" colorato di giallorosso nel settore di competenza. A Lecce entusiamo con maxischermo al Palafiere.