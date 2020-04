Dalla sua casa di Empoli, Antonio Di Natale, indimenticabile ex capitano dell'Udinese in serie A, ci racconta la sua vita ai tempi del Coronavirus: "E' un periodo che sto vivendo un po' come tutti. Ritengo che le misure scelte dal Governo siano molto giuste, perché per fermare questo virus c'è bisogno che stiamo tutti in casa, e infatti negli ultimi 15-20 giorni stiamo vedendo dei piccoli buoni risultati dopo questi sacrifici che gli italiani stanno facendo".Come trascorri le giornate? "Mi alleno...

Ultimo aggiornamento: 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA